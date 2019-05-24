Выпускной 2019: шикарные идеи от украинских знаменитостей

Новости шоу бизнеса: Мы подготовили для вас подборку фото нарядов украинских звезд. Если вы еще не выбрали ваше "платье мечты", то наша подборка вдохновит вас.

Выбрать платье для такого важного события, как выпускной - это еще то испытание. Ведь нужно, чтобы было идеально все, для того, чтобы поразить одноклассников в самое сердце.

Чтобы быть самой стильной королевой выпускного и не потеряться среди огромного количества вариантов, Люкс ФМ подготовил для тебя невероятный ТОП платьев от украинских звезд. И благодаря этой подборке ты будешь настоящей звездой на выпускном!

Что-что, а Тину Кароль можно назвать настоящим экспертом в платьях. Это тот случай, когда нежность сочетается с сексуальностью и создает невероятно изысканный look.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #tinakarol #тинакароль Ph @kulakowskiy Публикация от Tina Karol (@tina_karol) 28 Апр 2019 в 11:36 PDT

В то же время Настя Каменских успевает не только своей наиболее сочной частью тела щеголять, но и идеальная платьями, которые она носит. Ее драйвовый и эпатажный стиль точно тебе понравится.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 10 Апр 2019 в 10:32 PDT

Кто же еще может специализироваться на идеальных платьях, как не ведущая программы "Светская жизнь" Екатерина Осадчая? Кто-кто, а эта красавица знает, какие платья самые трендовые и что подходит именно ей. Подглядывай свой образ для выпускного в нее!

Красотка Алла Барановская не только является верной женой Николая Тищенко и воспитывает сына от него, но имеет прекрасный вкус. И демонстрирует это своими модными look'ами. Смотри и ищи идеи для своего платья на выпускной.