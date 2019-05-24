Скачать
Пятница, 24.05.2019
Данилюк высказался за продолжение сотрудничества с МВФ
Данилюк высказался за продолжение сотрудничества с МВФ
Гройсман анонсировал создание своей собственной политической силы
Гройсман анонсировал создание своей собственной политической силы
Украина 1:1 США: онлайн-трансляция матча ЧМ-2019 U-20 (2-й тайм)
Украина 1:1 США: онлайн-трансляция матча ЧМ-2019 U-20 (2-й тайм)
Имя MONATIK'а появилось на "Площади звезд" в Киеве: фото
Имя MONATIK'а появилось на "Площади звезд" в Киеве: фото

Выпускной 2019: шикарные идеи от украинских знаменитостей

Выпускной 2019: шикарные идеи от украинских знаменитостей
22:07 Сегодня Телеграф lux.fm Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Мы подготовили для вас подборку фото нарядов украинских звезд. Если вы еще не выбрали ваше "платье мечты", то наша подборка вдохновит вас.

Выбрать платье для такого важного события, как выпускной - это еще то испытание. Ведь нужно, чтобы было идеально все, для того, чтобы поразить одноклассников в самое сердце.

Чтобы быть самой стильной королевой выпускного и не потеряться среди огромного количества вариантов, Люкс ФМ подготовил для тебя невероятный ТОП платьев от украинских звезд. И благодаря этой подборке ты будешь настоящей звездой на выпускном!

Что-что, а Тину Кароль можно назвать настоящим экспертом в платьях. Это тот случай, когда нежность сочетается с сексуальностью и создает невероятно изысканный look.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Тина Кароль на гала-ужине в честь десятилетия журнала Harper’s Bazaar Ukraine! #тинакароль

Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

#tinakarol #тинакароль Ph @kulakowskiy

Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Grand opening @balmain #tinakarol Bag @balmain Style by @kameronfashion Ph @uhov #тинакароль

Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

В то же время Настя Каменских успевает не только своей наиболее сочной частью тела щеголять, но и идеальная платьями, которые она носит. Ее драйвовый и эпатажный стиль точно тебе понравится.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Готовы зажечь 8 июля со мной на концерте Maluma? Специально для моих любимых подписчиков я приготовила сюрприз: скидка -25% на билет с промо кодом MalumaNK Скидка действует при покупке билетов на concert.ua. На странице оплаты выбирайте «у меня есть промо код» и вводите MalumaNK Ставь в комментариях , если идёшь на концерт Maluma в Киеве! И уже совсем скоро мы встретимся во Дворце спорта

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Украинская певица Руслана сегодня отмечает день рождения: ТОП самых важных достижений

Кто же еще может специализироваться на идеальных платьях, как не ведущая программы "Светская жизнь" Екатерина Осадчая? Кто-кто, а эта красавица знает, какие платья самые трендовые и что подходит именно ей. Подглядывай свой образ для выпускного в нее!

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

У меня физически не хватает времени и сил посещать публичные мероприятия. Спасибо большое всем, кто приглашает. Прошу никого не обижаться, но я отказалась от всех поездок, ивентов, съёмок, интервью и тд. Пауза на три месяца. Беру летние каникулы Увы, я правда не понимаю, как успевать хотя бы 20% из всего что я хочу У меня не получается вообще. По этому ставьте Красивые выходы, наверное, будут уже осенью ... А летом стройки. Все очень тормозится. Но увы, живем в непростое время чудес. Обнимаю.

Публикация от Alla Baranovskaya (@allabonya)

Каннский фестиваль 2019: актриса Марго Робби и другие звезды на ужине Chanel

Красотка Алла Барановская не только является верной женой Николая Тищенко и воспитывает сына от него, но имеет прекрасный вкус. И демонстрирует это своими модными look'ами. Смотри и ищи идеи для своего платья на выпускной.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мода, Знаменитости, Тенденции, Платья, Выпускной, Вечерние платья, Платья звезд, Платье на выпускной, Лучшие идеи для выпускного, Платья на выпуск, Открытые платья, Платья с разрезом.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 24 мая – День Мокия мокрого
02 Погода на выходные: всю Украину зальют дожди
03 Коломойский рассказал об отношениях с Портновым
04 Гороскоп на сегодня, 24 мая 2019: все знаки Зодиака
05 Коломойский заявляет, что консультирует новый политический проект
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Киеве ухудшилась ситуация с долгами по зарплате
В Киеве ухудшилась ситуация с долгами по зарплате
Украинского консула не допустили к Балуху
Украинского консула не допустили к Балуху
Помпео запланировал новое &quot;евротурне&quot;: все подробности
Помпео запланировал новое "евротурне": все подробности
Скандалы, интриги, расследования: слитый сценарий, разбор серии и почему именно такой финал &quot;Игры престолов&quot;
Слитый сценарий, разбор серии и почему именно такой финал "Игры престолов"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь