Выпускной 2019: шикарные идеи от украинских знаменитостей

Выбрать платье для такого важного события, как выпускной - это еще то испытание. Ведь нужно, чтобы было идеально все, для того, чтобы поразить одноклассников в самое сердце.
Чтобы быть самой стильной королевой выпускного и не потеряться среди огромного количества вариантов, Люкс ФМ подготовил для тебя невероятный ТОП платьев от украинских звезд. И благодаря этой подборке ты будешь настоящей звездой на выпускном!
Что-что, а Тину Кароль можно назвать настоящим экспертом в платьях. Это тот случай, когда нежность сочетается с сексуальностью и создает невероятно изысканный look.
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Тина Кароль на гала-ужине в честь десятилетия журнала Harper’s Bazaar Ukraine! #тинакароль
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Grand opening @balmain #tinakarol Bag @balmain Style by @kameronfashion Ph @uhov #тинакароль
В то же время Настя Каменских успевает не только своей наиболее сочной частью тела щеголять, но и идеальная платьями, которые она носит. Ее драйвовый и эпатажный стиль точно тебе понравится.
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Кто же еще может специализироваться на идеальных платьях, как не ведущая программы "Светская жизнь" Екатерина Осадчая? Кто-кто, а эта красавица знает, какие платья самые трендовые и что подходит именно ей. Подглядывай свой образ для выпускного в нее!
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Ось і закінчився 9 сезон @goloskrainy_official Дякую всій команді!!! Вже розпочалися кастинги на десятий ювілейний сезон. А в травні нас чекає Голос Діти. До зустрічі Сукня @marchuk_irina_ Прикраси @annaandresjewelry Підбори @my25_official Make-up @virtsyulia Hair @leragornostay
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У меня физически не хватает времени и сил посещать публичные мероприятия. Спасибо большое всем, кто приглашает. Прошу никого не обижаться, но я отказалась от всех поездок, ивентов, съёмок, интервью и тд. Пауза на три месяца. Беру летние каникулы Увы, я правда не понимаю, как успевать хотя бы 20% из всего что я хочу У меня не получается вообще. По этому ставьте Красивые выходы, наверное, будут уже осенью ... А летом стройки. Все очень тормозится. Но увы, живем в непростое время чудес. Обнимаю.
Красотка Алла Барановская не только является верной женой Николая Тищенко и воспитывает сына от него, но имеет прекрасный вкус. И демонстрирует это своими модными look'ами. Смотри и ищи идеи для своего платья на выпускной.