Прически 2019: стильные идеи стрижок каре на короткие и удлиненные волосы Как вы можете видеть по фото из различных модных показов, каре оказалась на пике модных тенденций. И такой тренд, скорее всего, никогда не уйдет из моды. Она всегда выглядит эффектно и стильно. Мы подготовили для вас лучшие идеи модных стрижек каре. Уверенны, что наши идеи вдохновят вас.