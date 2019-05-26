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Воскресенье, 26.05.2019
Прически 2019: стильные идеи стрижок каре на короткие и удлиненные волосы
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Прически 2019: стильные идеи стрижок каре на короткие и удлиненные волосы

Как вы можете видеть по фото из различных модных показов, каре оказалась на пике модных тенденций. И такой тренд, скорее всего, никогда не уйдет из моды. Она всегда выглядит эффектно и стильно. Мы подготовили для вас лучшие идеи модных стрижек каре. Уверенны, что наши идеи вдохновят вас.
Фото: pixabay.com
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