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Воскресенье, 26.05.2019
Маникюр 2019: удивительные идеи нейларта с эффектом фольги
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Маникюр 2019: удивительные идеи нейларта с эффектом фольги

Эффект фольги - это одно из самых топовых направлений выполнения маникюра 2019. Такой дизайн все больше и больше удивляет любителей креативного нейларта. Мы предлагаем вам интересные идеи стильного маникюра.
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