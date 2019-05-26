Маникюр 2019: удивительные идеи нейларта с эффектом фольги Эффект фольги - это одно из самых топовых направлений выполнения маникюра 2019. Такой дизайн все больше и больше удивляет любителей креативного нейларта. Мы предлагаем вам интересные идеи стильного маникюра.