Маникюр 2019: сахарный эффект на ногтях (Фото) Идеальный вариант для создания однотонных покрытий, градиента или объемных рисунков. С этим материалом открывается море идей и возможностей выразить себя. Мы подготовили огромное количество фото, чтобы вы смогли выбрать что-то оригинальное для себя.Сейчас на рынке нейл-дизайна появилось много продуктов, благодаря которым вы можете достигнуть эффекта сахара на ногтях. Цвета можно выбирать любые: однотонные, неоновые или меланжевые. Создать сладкую поверхность можно с помощью акриловой пудры с мелкими блестками.