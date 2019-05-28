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Вторник, 28.05.2019
Маникюр 2019: сахарный эффект на ногтях (Фото)
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Маникюр 2019: сахарный эффект на ногтях (Фото)

Идеальный вариант для создания однотонных покрытий, градиента или объемных рисунков. С этим материалом открывается море идей и возможностей выразить себя. Мы подготовили огромное количество фото, чтобы вы смогли выбрать что-то оригинальное для себя.Сейчас на рынке нейл-дизайна появилось много продуктов, благодаря которым вы можете достигнуть эффекта сахара на ногтях. Цвета можно выбирать любые: однотонные, неоновые или меланжевые. Создать сладкую поверхность можно с помощью акриловой пудры с мелкими блестками.
modnail.ru
modnail.ru
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