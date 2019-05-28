Новинки сезона весна-лето 2019: трендовые цвета и сочетания Если вы следите за модой, то точно должны знать, как и с какими вещами комбинировать трендовые цвета сезона весна-лето 2019. Не беспокойтесь! Мы научим вас комбинировать стильные цвета, чтобы всегда быть на высоте. Мы расскажем вам все, что нужно знать о цветах, которые идеально сочетаются с фиолетовым, желтым, коричневым и коралловым. Ведь именно эти цвета стали трендами сезона весна-лето 2019.