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Вторник, 28.05.2019
Новинки сезона весна-лето 2019: трендовые цвета и сочетания
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Новинки сезона весна-лето 2019: трендовые цвета и сочетания

Если вы следите за модой, то точно должны знать, как и с какими вещами комбинировать трендовые цвета сезона весна-лето 2019. Не беспокойтесь! Мы научим вас комбинировать стильные цвета, чтобы всегда быть на высоте. Мы расскажем вам все, что нужно знать о цветах, которые идеально сочетаются с фиолетовым, желтым, коричневым и коралловым. Ведь именно эти цвета стали трендами сезона весна-лето 2019.
miridei.com
Фото: pixabay.com
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Мода, Стиль, Тренд, Тенденции моды, весна-лето 2019, Трендовые цвета 2019.
17:07 Сегодня Телеграф
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