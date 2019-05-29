Мода 2019: невероятно реалистичные 3D-татуировки (Фото)

Искусство татуировки постоянно развивается, повышая мастерство тату-художников. Подобные 3D-рисунки на коже требуют немало работы и затраченного времени на их создание, но смотрятся они действительно впечатляюще.