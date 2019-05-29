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Среда, 29.05.2019
Маникюр 2019: самые лучшие идеи салатового нейл-арта (Фото)
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Маникюр 2019: самые лучшие идеи салатового нейл-арта (Фото)

Многогранный зеленый цвет независимо от оттенка символизирует спокойствие и уравновешенность. Большинство представительниц женского пола любит салатовый маникюр, потому что благодаря ему можно освежить образ или придать ему загадочной пикантности.
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