Маникюр 2019: самые лучшие идеи салатового нейл-арта (Фото)

Многогранный зеленый цвет независимо от оттенка символизирует спокойствие и уравновешенность. Большинство представительниц женского пола любит салатовый маникюр, потому что благодаря ему можно освежить образ или придать ему загадочной пикантности.