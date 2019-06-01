Мода 2019: стильные варианты минималистических татуировок (Фото)

Татуировщик Ахмет Камбаз покоряет сеть своими минималистичными работами с философским уклоном. Героями Ахмета становятся космонавты, люди, животные, которые столкнулись со Вселенной в большом смысле. Каждая его работа - это целая история, в которой есть действие и эмоции. Словом, все то, что мы привыкли называть индивидуальностью.