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Суббота, 01.06.2019
Прически 2019: самые нежные повседневные укладки на лето (Фото)
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Прически 2019: самые нежные повседневные укладки на лето (Фото)

Уже задаетесь вопросом о том, как поменять прическу и что новенькое попробовать этим летом? Если вы все еще в раздумьях, вдохновитесь нашей подборкой. Здесь вы найдете лучшие идеи для стильных укладок, которые обязательно вам понравятся. Лето 2019 - это время для ярких экспериментов и идей.
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