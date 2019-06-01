Yves Saint Laurent: интересные факты из жизни законодателя моды

Каждый известный кутюрье прошел путь, чтобы стать успешным. Однако успех – самая большая награда и одновременно самое большое наказание. Рядом с ним всегда шагает неудача и только тот, кто умело принимает достижение может стать действительно Великим. Именно таким был Ив Сен-Лоран. Сегодня, 1 июня, в день смерти легендарного модельера для вас подготовлены подборка интересных фактов из жизни легендарного модельера.
Его признали одним из лучших модельеров после Коко Шанель. А все за созданные им элегантные брючные костюмы. Он тот, кто с детства знал, чего хотел и сумел сделать из своего имени величественный бренд. Тот, которому улыбался успех только потому, что он считал его своим другом. Тот, которого не сломила война и признание в раннем возрасте. А судьба великого бренда Dior в руках 21-летнего парня - большое испытание на прочность.
Детство и юность
Ив Сен-Лоран, как и многие другие знаменитые модельеры и кутюрье, происходит из Фрации. Более того, он родился в богатой семье аристократов. 1 августа 1936 года в семье богатых французов. Вероятно, именно от родителей и прародителей ему передалось чувство прекрасного, любовь к элегантности и талант к созданию простой изысканности. Это было в его крови.
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Pour rendre hommage à Yves Saint Laurent, décédé il y a dix ans, le musée vous propose de célébrer sa jeunesse. Découvrez la chronique dédiée à son enfance et à son adolescence sur notre site internet, dans la rubrique Les Chroniques. #YSL #YvesSaintLaurent #enfance #jeunesse #museeysl #museeyslparis
Однако никто из его родных не интересовался и не работал в fashion-индустрии. Вся его семья работала в юридическом направлении, поэтому его родители предполагали, что парень должен продолжать дело рода - работать нотариусом.
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[Yves Saint Laurent, les dessins de jeunesse - à partir du 29 mai] Photo d'Yves Saint Laurent avec ses parents, Lucienne et Charles, Oran, 1938 Yves Mathieu-Saint-Laurent naît le 1er aout 1936 à Oran, en Algérie. Aux côtés de ses parents, Lucienne et Charles, et ses deux soeurs, Michèle et Brigitte, ce jeune garçon timide grandit en plein coeur de la brillante société oranaise. Ses talents de dessinateur se manifestent très tôt, alors qu’il est encore adolescent. Lien vers l'évènement dans la bio #YSL #YvesSaintLaurent #jeunesse #talent #dessin #Oran #museeyslparis © Droits réservés
Но Ив Сен-Лоран с детства чувствовал зов к прекрасному, к необычному, к творчеству и, в частности, к созданию одежды. Благодаря маме, которая сумела вовремя разглядеть в сыне настоящий талант, ему удалось развить свои способности. В 17 лет Ив Сен-Лоран поступил не в юридический колледж, а в парижскую школу Высокой моды, которая называлась Chambre Syndicale de la Haute Couture school.
Первый опыт работы и звание "маленького принца"
Через несколько лет обучения парень набрался знаний, которые хотел подкреплять практикой. У него было много идей, которые он спешил донести миру и воплотить в жизнь. Он принял участие в конкурсе Вулмарка Лорана, где сумел одержать победу за лучший дизайн коктейльного платья.
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[HISTOIRE] — Le 4 décembre 1961, la maison de couture est officiellement créée. Elle est installée provisoirement 11 rue Jean-Goujon en attendant que se terminent les travaux du 30 bis rue Spontini, où elle présentera son premier défilé le 29 janvier 1962. — On December 4, 1961, the haute couture house is created. It is temporarily located at 11 rue Jean-Goujon while renovation works are being completed at 30 bis rue Spontini where the first show will be presented on January 29, 1962. — #anniversaire #anniversary #ysl #YvesSaintLaurent #MuseeYSLParis #Histoire #Couture #MaisondeCouture #CoutureHouse
Там его заметил Мишель де Брюнофф, который в то время был главным редактором Vogue. Именно он помог устройству молодого таланта на работу в модный дом Dior, который к тому времени уже пользовался большой популярностью. Основатель марки нуждался именно в таком парне - амбициозном, упорном и усердном.
В свой 21 год Ив Сен-Лоран стал новым дыханием в доме Dior и до 1955 года - правой рукой Кристиана Диора. Под его руководством юный модельер создал свое первое вечернее платье. Его идеи нравились всем работниками модного дома, а созданные им модели пользовались спросом у состоятельных парижанок.
Через два года их сотрудничества Диор умер и его подчиненными было принято совместное решение сделать Ив Сен-Лорана управляющим. Это стало важным шагом на карьерном пути парня. Он долго работал, не покладая рук, и в 1958 году он выпустил первую полноценную коллекцию, с которой ему никто не помогал.
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Yves Saint Laurent naît le 1er août 1936 à Oran, en Algérie. « Quelle trace aimeriez-vous laisser ?� Celle d’un artiste qui construit une œuvre ou celle d’un magicien de l’éphémère ? Un artiste qui construit une œuvre. Vous trouvez important de passer à la postérité́ ? Oui, j’aimerais que dans cent ans, on étudie mes robes, mes dessins. » Yves Saint Laurent, 1992 #YSL #YvesSaintLaurent #anniversaire #naissance #couturier #mode #fashion #museeYSL #museeYSLparis © DR
В новых нарядах он дебютировал с необычной моделью в форме трапеции, которая сразу пришлась по душе поклонникам марки. А амбициозный Ив Сен-Лоран в очередной раз доказал себе и миру, что он заслуживает звания управляющего и креативного дизайнера бренда Dior.
Крах, который привел к успеху
Однако не все на пути Ив Сен-Лорана было гладко и сладко. Через два года после представления своей первой коллекции началась алжирская война.
Дизайнера позвали в армию, поэтому у него не было другого выхода, как бороться за независимость. Меньше, чем через год после пребывания в зоне боевых действий, в Ив Сен-Лорана произошел нервный срыв, из-за которого его госпитализировали в психиатрическую больницу. Пройдя лечение, он вернулся в Париж. Но там его ждала еще одна неудача.
Без предупреждения и без веских на то причин его уволили из модного дома Dior. Юный кутюрье рос в семье нотариусов, что обеспечило ему ориентирование в том, что законно, а что нет. Работники дома Dior поступили противозаконно. Зная свои права, Ив Сен-Лоран подал в суд, выиграл это дело и получил немалую денежную компенсацию.
Заслуженные средства он вложил в осуществление своей мечты - открытие собственного дома моды. Понимание того, что вскоре он воссоединится с делом своей жизни, вернуло его к жизни быстрее, чем медикаменты. Уже в 1961 году он выпустил первую коллекцию под своим именем. Приглашенные на показ гости аплодировали стоя, а обложки модных глянцев красовались снимками его нарядов. На подиумах высокой моды взошла новая звезда - Yves Saint Laurent.
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Yves Saint Laurent et Catherine Deneuve, c’est l’histoire d’une longue amitié fidèle. Pour découvrir comment elle a commencé, rendez-vous au musée où sont exposés, à l’occasion de la Fête du Cinéma, deux costumes du film Belle de Jour de Luis Buñuel (1967), réalisés par Yves Saint Laurent pour Catherine Deneuve. Jusqu’à dimanche 18h (dernière entrée à 17h15). Profitez aussi de la nocturne ce soir, vendredi, jusqu'à 21h (dernière entrée à 20h15) pour les découvrir! #YSL #YvesSaintLaurent #cinéma #belledejour #catherinedeneuve #costumes #museeysl #museeyslparis © DR
Именно он внес в моду теперь любимые нами полупрозрачные блузки, деревянное ожерелье, стеклянные украшения и другие нововведения, которые сначала вызвали бурю критики от старожилов fashion-индустрии. Однако женщины были только благодарны дизайнеру за свежие глотки в "заезженной" моде. Также под его именем создались туфли-лодочки на низком каблуке, обувь с металлическими пряжками и квадратными носками, а также платья без рукавов и воротника.
После выпуска нескольких коллекций одежды, как настоящей творческой душе, ему захотелось нового бриза в свою жизнь. Он решил создать собственный аромат. В 1977 он произвел парфюм Opium, который сразу же разлетелся с полок магазинов и до сих пор выпускается в неизменной вариации.
Завершение карьеры
В 1990-х годах производитель шампанского обвинил Ив Сен-Лорана в незаконном использовании слова "шампань" в своей палитре цветов. К сожалению, дизайнер проиграл это дело. Это сильно ударило по самооценке знаменитого кутюрье, а также по его репутации. Но в 1996 году ему удалось привлечь к себе внимание полученным Орденом Кавалера Искусства и Литературы.
В 1998 году он решил пригласить к сотрудничеству дизайнера Альбера Эльбаза. Ив Сен-Лоран предложил ему возглавить коллекции прет-а-порте, а сам сконцентрировался на линии одежды высокой моды. Он выпустил несколько коллекций, которые, как всегда, покоряли подиумы Милана, Парижа и других столиц моды.
Однако пришло время, когда великий кутюрье понял, что его неординарные идеи иссякли. Тогда он решил отдать свое почетное место молодому перспективному дизайнеру и объявил об отставке. В 2002 году дизайнер ушел со своего модного дома, над появлением которого долго работал.
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[HISTOIRE] — Le 22 janvier, à 18h, un défilé rétrospectif de l’œuvre du couturier est organisé au @centrepompidou. Une foule importante assiste depuis le parvis à ce défilé-fleuve qui retrace quarante ans de création d’Yves Saint Laurent. — On January 22, 2002, a retrospective fashion show covering forty years of Yves Saint Laurent’s career was held at the Centre Pompidou. In the square outside the museum, a large crowd watched the epic show on a giant screen. — @myslmarrakech #YSL #YvesSaintLaurent #MuseeYSL #museeYSLmarrakech @myslmarrakech #MuseeYSLParis #CentrePompidou #2002 — © photo Guy Marineau
Говорят, что он не смог смириться с пропиткой в моду спортивного стиля и джинсов, а также огорчался, когда видел свои идеи под именами других брендов. К 2003 году марка перешла во владение Gucci, оставив за собой собственное Yves Saint Laurent.
В 2008 году Ив Сен-Лорана наградили титулом Великого командора и в том же году 1 июня дизайнер умер. До сих пор его марка выпускает успешные коллекции и является одной из "люксовых", работая под руководством других талантливых дизайнеров.