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Звездные стилисты назвали самую модную стрижку лета

Звездные стилисты назвали самую модную стрижку лета
14:25 Сегодня Телеграф style.nv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: Эксперты убеждены, что летом этого года в тренде ровные линии и короткие стрижки как у Ким Кардашьян.

Так, накануне известный hair-эксперт Крис Эпплтон, который сотрудничает со многими мировыми знаменитостями, включая Дженнифер Лопес и Кэти Перри, опубликовал на своей странице в Instagram фото новой стрижки Кардашьян.

На снимке звезда изображена с классическим бобом. Именно эта стрижка, по мнению Эпплтона и других звездных стилистов, является главным hair-трендом сезона.

"Ким Кардашьян с новой стрижкой. Кому нравятся короткие волосы?", — написал Эпплтон в своем обращении к фолловерам.

 
 
 
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Big cut for @kimkardashian today. Who likes the short hair?

Публикация от Chris Appleton (@chrisappleton1)

Напомним, что за последние годы брови стали чуть ли не определяющей деталью любого макияжа. Они завоевали главную роль и не случайно! Ведь брови ответственны за выразительный взгляд (вместе с ресницами), за индивидуальность макияжа и даже за выражение лица. За последние годы мы увидели множество форм, дизайнов, техник по уходу за бровями. Мир красоты предлагает различные тона для окрашивания и другие виды макияжа для бровей. Еще несколько лет назад многие женщины делали себе микропигментацию бровей, которая, к счастью, уже перестала быть трендом в уходе за бровями.

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Instagram, Ким Кардашьян, Прическа, Каре, Прическа каре, Звездные стилисты, Модная прическа лета, Как у Ким, Новая стижка.
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