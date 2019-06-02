Звездные стилисты назвали самую модную стрижку лета

Новости шоу бизнеса: Эксперты убеждены, что летом этого года в тренде ровные линии и короткие стрижки как у Ким Кардашьян.

Так, накануне известный hair-эксперт Крис Эпплтон, который сотрудничает со многими мировыми знаменитостями, включая Дженнифер Лопес и Кэти Перри, опубликовал на своей странице в Instagram фото новой стрижки Кардашьян.

На снимке звезда изображена с классическим бобом. Именно эта стрижка, по мнению Эпплтона и других звездных стилистов, является главным hair-трендом сезона.

"Ким Кардашьян с новой стрижкой. Кому нравятся короткие волосы?", — написал Эпплтон в своем обращении к фолловерам.

Напомним, что за последние годы брови стали чуть ли не определяющей деталью любого макияжа. Они завоевали главную роль и не случайно! Ведь брови ответственны за выразительный взгляд (вместе с ресницами), за индивидуальность макияжа и даже за выражение лица. За последние годы мы увидели множество форм, дизайнов, техник по уходу за бровями. Мир красоты предлагает различные тона для окрашивания и другие виды макияжа для бровей. Еще несколько лет назад многие женщины делали себе микропигментацию бровей, которая, к счастью, уже перестала быть трендом в уходе за бровями.