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Маникюр 2019: классический однотонный стиль

Смотрите фото (18)
Маникюр 2019: классический однотонный стиль
16:41 Сегодня Телеграф modnail.ru Фото: modnail.ru

Новости шоу бизнеса: Однотонный маникюр всегда в тренде, из сезона в сезон меняется только цвет.

  • 1

    Красить их можно обычным лаком или гель-лаком. Но именно последний помогает сделать те самые идеальные блики, за которыми все гоняются. В альбоме на нашем сайте вы можете найти огромное количество фото однотонного маникюра в разных оттенках.

  • 2

    Для того, чтобы избежать неровности в пазухах, затекание лака, волны на торце, и чтобы монохромный дизайн выглядел идеально, необходимо сперва выровнять пластину ногтю.

  • 3

    Придать ногтю правильную архитектуру можно несколькими способами. Некоторые ровняют базой, биогелями или гелями для наращивания. Важно учитывать саму специфику материала.

  • 4

    Если равняете базой для гель-лака, то она должна быть как можно гуще. Не стоит брать жидкую. Иначе однотонный маникюр гель лаком может сколоться или отслоиться. Если используется гель для наращивания, важно помнить, что он не растворяется. Спиливается он только специальной машинкой. Лучшим вариантом станет биогель. У него густая консистенция и он растворимый.

  • 5

    Слоя надо наносить два: Любая жидкость покрывается тоненьким слоем втирающими движениями с помощью плоской кисти. Необходимо хорошо втереть его в зоне боковых валиков, под кутикулой и запечатать торец. Если покрытие делается сразу после снятия старого, то бафить ноготь мягкой пилкой необязательно. По времени биогель сушится, как обычный гель-лак 30 секунд в LED и 2 минуты в обычной УФ-лампе.

  • 6

    Вечная классика. Выполняя красивый однотонный маникюр, что выбрать: кричащий креатив или полное спокойствие? Создать эффект интимности помогут бледно-бежевые и спокойные тона. А яркие оттенки выделят страстных и горячих натур, которые хотят разбавить свою жизнь насыщенными красками.

  • 7

    Подбирать цвета лучше всего в зависимости от вашего образа и цветотипа. "Весенним" блондинкам или светло-русым с белой кожей стоит обратить внимание на лососевые, персиковые, карамельные, голубые, васильковые оттенки. Если это красный, то тон должен быть коралловым.

  • 8

    "Летним" русоволосым красавицам подойдут все розовые тона (от бледно-розового до ядерной фуксии, которая так модна в этом сезоне). А также абсолютно все нюдовые оттенки, плюс фиолетовый и цвет морской волны. Для красного дизайна подойдут светлые оттенки.

  • 9

    Эффектной "девушки-осени" с рыжими или каштановыми волосами покрывать ногти стоит теплыми и сочными оттенками: золотой, бронзовый, добавлять зеленые или коричневые цвета. А также любые пастельные тона.

Маникюр 2019: стильные и красочные варианты неонового нейл-арта (Фото)

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