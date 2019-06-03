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Понедельник, 03.06.2019
Маникюр 2019: стиль кракелюр (Фото)
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Маникюр 2019: стиль кракелюр (Фото)

Покрытие рассыпается сеточкой из ажурных мелких трещин на ноготках. Такой маникюр подходит абсолютно для любой формы ногтей, но эффектнее смотрится на длинных пальчиках. Дизайн понравится девушкам, которые любят экстравагантность и оригинальность. Маникюр позволит создать собственный и уникальный имидж. Смотрите фото кракелюр маникюра и выбирайте лучший дизайн для себя.
modnail.ru
Фото: modnail.ru
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