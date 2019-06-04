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Вторник, 04.06.2019
Маникюр 2019: необычный геометрический нейларт в голубых и синих оттенках (Фото)
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Маникюр 2019: необычный геометрический нейларт в голубых и синих оттенках (Фото)

Неудивительно, что с приходом лета, каждый из нас желает сделать необычные изменения в своей внешности: наконец привести свою фигуру в порядок, поменять прическу и сделать новый маникюр. Сегодня мы сможем помочь вам только с последним. Предлагаем вам необычные идеи геометрического маникюра в синих оттенках. Вам точно должно понравиться!
Фото: pixabay.com
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