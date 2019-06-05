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Среда, 05.06.2019
Маникюр 2019: нежный белый нейл-арт в миксе с другими оттенками (Фото)
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Маникюр 2019: нежный белый нейл-арт в миксе с другими оттенками (Фото)

Белый – чистый лист бумаги, на котором можно творить бесконечно. Идеальный фон, который подходит абсолютно для любой идеи, которую хочется перенести на ногти. Добавлять можно разные краски и украшать декоративными элементами.
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