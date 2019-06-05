Маникюр 2019: нежный белый нейл-арт в миксе с другими оттенками (Фото) Белый – чистый лист бумаги, на котором можно творить бесконечно. Идеальный фон, который подходит абсолютно для любой идеи, которую хочется перенести на ногти. Добавлять можно разные краски и украшать декоративными элементами.