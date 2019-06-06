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Личный ассистент и телохранитель Карла Лагерфельда стал лицом его именного бренда

Личный ассистент и телохранитель Карла Лагерфельда стал лицом его именного бренда
17:07 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: 44-летний охранник знаменитого дизайнера Карла Лагерфельда Себастьян Жондо представит весенне-летнюю коллекцию Karl Lagerfeld на Pitti Uomo.

Креативный директор модного дома Chanel Карл Лагерфельд умер 19 февраля. Известно, что Себастьян работал с модельером в течение 20 лет.

Жонди работал не только охранником дизайнера, а также его ассистентом. Лагерефельд предлагал Себастьяну участвовать в показах Chanel, а также разработать капсульную коллекцию для бренда Karl Lagerfeld.

Так, Себастьян Жондо представит весенне-летнюю коллекцию дизайнера на выставке мужской моды Pitti Uomo 13 июня.

Как пишет Harper's Bazaar, исполнительный директор бренда Karl Lagerfeld Пьер Паоло Риги заявил, что экс-охранник сможет достойно представить модное наследство Лагерфельда.

"Себастьян всегда был важным человеком в команде Карла и каждый день много времени проводил бок о бок с ним. Жонди лучше других чувствует стиль Лагерфельда", – добавил он.

 
 
 
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From the boxing ring to the red carpet: Sebastien Jondeau's new collection has items for every occasion. #KARLLAGERFELD

Публикация от KARL LAGERFELD (@karllagerfeld)

 
 
 
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After working with Karl for more than 20 years, Sebastien Jondeau has transitioned from personal assistant to fashion curator. #KARLLAGERFELD

Публикация от KARL LAGERFELD (@karllagerfeld)

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Что стоит знать о смерти Карла Лагерфельда?

Немецкий и французский модельер ушел из жизни утром 19 февраля 2019 года в возрасте 85 лет. 22 января 2019 года впервые за историю сотрудничества с модным домом Chanel кутюрье не вышел на поклон после показа. Представители бренда показали, что Карл Лагерфельд чувствовал себя уставшим, однако, как оказалось позже, он страдал от рака поджелудочной железы. После его смерти стало известно, что он вписал в завещание свою кошку Шупетт и пожелал, чтобы после ее смерти, ее прах развеяли рядом с ним.

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Chanel, Карл Лагерфельд, Fendi, Король моды, Царь моды.
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