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Новая обувь от Канье Уэст стала мемом в сети

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Новая обувь от Канье Уэст стала мемом в сети
18:55 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Американский рэпер Канье Уэст, муж супермодели Ким Кардашьян, прославился в свое время не только музыкой, но и задатками дизайнера стиля Casual.

Что правда, последнее время муза стала все чаще покидать 44-летнего исполнителя.

В начале июня бренд Канье Уэста и Ким Кардашьян Yezzy представил новую модель обуви, которая уже стала мемом. Пользователи Instagram признались рэперу, что такой "дичи" они еще не видели.

Снимки новых моделей бренда появились в аккаунте Highsnobiety, который рассказывает о новинках брендов знаменитостей. В комментариях к фотографиям фолловерам предложили честно оценить "эльфийские пинетки".

 
 
 
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Sunday Service Yeezys Tag a friend who would wear these

Публикация от @ yeezyboosts

"Возможно, самая интересная обувь в этом году, мы взяли в руки образец YEEZY Scuba. Канье просто взорвал интернет, когда его впервые заметили в эльфийских пинетках. Официальные подробности об этой обуви неизвестны, но если она таки выйдет, вы бы носили (только честно)?" - посмеялись авторы поста.

Честно, так честно. Пользователи соцсети стали наперебой сыпать шутками, называя новую модель обувь "тапочками для дайвинга", "туфельками гнома", самого Уэста уже нарекли "король обуви, которая не приспособлена для повседневной жизни, если ты не знаменитость, конечно".

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Некоторые фолловеры аккаунта отреагировали без юмора и просто назвали Scuba Sample "худшими тапками года". Ну кто не лишен чувства юмора, тот даже поделился в сети новыми мемами.

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Обувь, Канье Уэст, Ким Кардашьян, Мемы, Yezzy.
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