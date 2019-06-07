Прически 2019: модная стрижка "асимметрия" на короткие волосы Асимметрия – это решение для тех, кто уже устал от официального стиля, правил и общепринятых границ. Тяга к неординарности и модным экспериментам – вот чем руководствуются девушки, когда выбирают эту стрижку.