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Суббота, 08.06.2019
Прически 2019: летние и быстрые идеи для средней длинны волос
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Прически 2019: летние и быстрые идеи для средней длинны волос

Пучок балерины. Это, пожалуй, самая простая и необычайно красивая прическа. Она подойдет как для офисного стиля, так и для свадьбы или романтического свидания. Вам понадобится лишь резинка и бублик для пучка. Завяжите хвост, проденьте через него бублик (закрепив его на макушке), а затем оберните этот бублик волосами.
miridei.com
Фото: miridei.com
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