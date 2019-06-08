Прически 2019: летние и быстрые идеи для средней длинны волос

Пучок балерины. Это, пожалуй, самая простая и необычайно красивая прическа. Она подойдет как для офисного стиля, так и для свадьбы или романтического свидания. Вам понадобится лишь резинка и бублик для пучка. Завяжите хвост, проденьте через него бублик (закрепив его на макушке), а затем оберните этот бублик волосами.