|
|
Прически 2019: летние и быстрые идеи для средней длинны волос
Пучок балерины. Это, пожалуй, самая простая и необычайно красивая прическа. Она подойдет как для офисного стиля, так и для свадьбы или романтического свидания. Вам понадобится лишь резинка и бублик для пучка. Завяжите хвост, проденьте через него бублик (закрепив его на макушке), а затем оберните этот бублик волосами.
Отпуск без лишних трудностей: 15 потрясающих стран, в которых не нужна виза
У животных с этим делом обстоит куда сложнее: забавные материнские будни
Советы туристам, которые не хотят портить хорошее отношение с персоналом отеля
Пляжные приколы для тех, кто соскучился по отпуску
Маникюр 2019: элегантный белый френч для ваших ногтей (Фото)
Прикольные бытовые решение, которые точно улучшат вашу жизнь
Снимки редкой породы белых медведей, сделанные канадским фотографом
Лаконичность в интерьере, который сделает ваш дом уютнее
Очередная коллекция курьезных моментов из самой жизни
А вы продолжаете верить этим мифам: распространенные заблуждения о здоровье
Для истинных романтиков: философия дождя в фотографиях Кристофера Жакро
Жизненный путь талантливого актера Олега Видова, сделавший карьеру в Голливуде
Практические советы о том, как снизить повышенный уровень сахара в крови
А так вот чем занимаются домашние питомцы, когда их никто не видит!
Чувства юмора не занимать: когда учитель действительно крут
Лучше украшений: яркие и оригинальные идеи татуировок на груди (Фото)
Красота и функциональность: стильные дизайнерские решения (Фото)
Реальная любовь: нежные иллюстрации самых искренних чувств (Фото)
От Ватикана до Тувалу: самые маленькие страны мира (Фото)
Только родился, а уже познал тлен бытия: смешные младенцы, которые напоминают стариков
Что скрывается за гримом: косплееры показали, как они выглядят в реальной жизни (Фото)
Обманчивая красота: азиатки с макияжем и без него (Фото)
Самые светлые книги, которые родители просто обязаны прочитать своим детям
Не такие уж и милые: смешной флешмоб неудачных снимков питомцев
Как эффективно и просто похудеть: основные принципы и пример диеты Углова