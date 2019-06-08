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Мода 2019: летние, осенние и зимние тенденции

Мода 2019: летние, осенние и зимние тенденции
16:51 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Какие бы изменения не происходили в современном мире, модные направления в одежде всегда будут существовать.

2019 год богат многообразием выбора культурных веяний многих десятилетий. Основа тенденций – военный стиль, деловой, стиль Востока, Дикого Запада. Ткань в цветочек, полоску, клетку. Искусственный объем, воланы, бахрома, оборки, плиссе, драпировка, пышные рукава.

В летнем сезоне женщины будут одевать платья разной длины: привлекающие мини, красивые макси и, конечно же, стильные миди. В фасонах присутствуют рюши, свободный крой. Не обойдутся модницы без комбинезонов из легкой ткани, юбок, шорт, маек. Дополнят наряд кроссовками, кедами, босоножками.

Осенью предпочтение отдают брючным костюмам, кардиганам, курткам из кожи, блейзерам. Модные цвета – сиреневый, голубой, фуксии, розовый тон. Лидирующий цвет теней макияжа – зеленый. Самыми популярными станут перламутровые волосы. Особая тенденция одежды – в моду войдет джинсовая обесцвеченная ткань. Продлить срок носки джинсовых нарядов поможет правильный уход. Главное – стирка, при которой пуговицы, молния должны быть застегнуты, вещи вывернуты наизнанку. Стирать вручную, холодной водой с добавлением уксуса.

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Из обуви подойдут туфли на платформе, танкетке, кроссовки, осенние сапоги. Не забывайте и о том что неизменным трендом уже несколько лет остается спорт и все связанное с ним, поэтому кроссовки будут как никогда актуальны. В тренде зеркальные очки с круглыми стеклами, рюкзаки, небольшие сумки через плечо. Модные головные уборы – косынки, шарфы, платки. Вязаные береты, шапки, фетровые шляпы.

Зимой прекрасная половина будет носить свитера из ангоры, длинные вязаные жилеты, джинсы, пуховики, шубы, полушубки из натурального меха, пальто драповое, отделанное большим меховым воротником. Шапки, береты из норки, песца, лисицы. Пуховые, мохеровые, шерстяные палантины, шали.

Зимняя обувь, рекомендованная дизайнерами – сапоги из замши, кожи, кроссовки, ботинки.

Что будут носить мужчины?

Сильная половина человечества любит красиво одеваться, следит за модными тенденциями. Стиль сезона – спортивный, свободный пошив. Преобладающие цвета одежды и обуви – черный, серый, темно-коричневый, белый, синий цвет. Расцветки –клетка, полоска.

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Летняя одежда –майки, свободные шорты из шелка, хлопка, спортивный костюм. Классические костюмы синих, бежевых, серых оттенков. Рубашки белые, темно-коричневые, вишневые, черные, с цветным рисунком. Брюки короткие, узкие или длинные, свободные по всей длине.

Осенью, зимой модельеры предлагают драповые пальто в клетку, полоску, свитера. Замшевые и кожаные куртки на овчине, отделанные меховым маленьким воротником, дублёнки, пуховики. Большие вязаные шарфы. Актуальная обувь – кроссовки, ботинки с завышенной голенью.

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