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Воскресенье, 09.06.2019
Правила делового дресс-кода: как не нужно одеваться на работу в офис
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Правила делового дресс-кода: как не нужно одеваться на работу в офис

Если вы мечтаете о повышении, то вам не только нужно идеально выполнять свои обязанности, быть на хорошем счету у руководства, но и правильно одеваться в офис. Даже единожды допущенная оплошность в виде неправильно подобранного наряда может изменить отношение к вам коллег и начальства, выдать в вас легкомысленного человека. Итак, в какой одежде нельзя появляться на работе, если вы хотите продвигаться по карьерной лестнице семимильными шагами?
omode.info
Фото: pixabay.com
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