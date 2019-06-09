Правила делового дресс-кода: как не нужно одеваться на работу в офис

Если вы мечтаете о повышении, то вам не только нужно идеально выполнять свои обязанности, быть на хорошем счету у руководства, но и правильно одеваться в офис. Даже единожды допущенная оплошность в виде неправильно подобранного наряда может изменить отношение к вам коллег и начальства, выдать в вас легкомысленного человека. Итак, в какой одежде нельзя появляться на работе, если вы хотите продвигаться по карьерной лестнице семимильными шагами?