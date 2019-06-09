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Воскресенье, 09.06.2019
Как стать звездой на пляже: модные купальники 2019 (Фото)
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Как стать звездой на пляже: модные купальники 2019 (Фото)

О пляжном сезоне многие модницы начинают грезить еще зимой. Еще, когда за окном лежит снег, представительницы прекрасной половины человечества начинают активно приводить в порядок фигуру и интересоваться новинками купальников 2019 года.
novafashion.ru
Фото: novafashion.ru
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Пляж, Стиль, Купальник, мода 2019, Купальники 2019.
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