Как стать звездой на пляже: модные купальники 2019 (Фото) О пляжном сезоне многие модницы начинают грезить еще зимой. Еще, когда за окном лежит снег, представительницы прекрасной половины человечества начинают активно приводить в порядок фигуру и интересоваться новинками купальников 2019 года.