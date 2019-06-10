Маникюр 2019: оригинальные летние идеи с рисунком на безымянном пальце (Фото) Как трудно выбрать именно тот дизайн, который не надоест за несколько дней. Главное, чтобы рисунок подходил под базовый наряд и всегда выглядел потрясающе. В этой подборке мы предлагаем взглянуть на необычные идеи с рисунком на безымянном пальце с оттенками разных цветов. Не забывайте также сочетать разные краски лака для более оригинального воспроизведения рисунка.