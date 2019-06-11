Мода 2019: 10 самых популярных цветов летнего сезона

1 Белый цвет. Белый цвет сохраняет за собой бессменное лидерство в летнем гардеробе. Причина кроется не только в красоте этого цвета, но и в практичном аспекте. Дело в том, что белые ткани отражают солнечные лучи, в то время как темные (и особенно – черные) материалы их притягивают и генерируют. Иными словами, в светлой одежде летом не так жарко. Вот почему в солнечных странах так любят белые вещи. Помните, как великий комбинатор Остап описывал жителей Рио-де-Жанейро? Все они поголовно, по его мнению, гуляют по улицам в белых штанах. Вовсе не обязательно ограничивать свой выбор исключительно белоснежными тканями, ведь у белого есть приятные глазу оттенки. Например, истинно королевский цвет слоновой кости, кремовый, или новый оттенок с интересным названием "космический латте". Это кремово-белый цвет с едва уловимой ноткой розового. Именно такой цвет, по мнению ученых, у самой вселенной.

2 Пастельный оттенок розового цвета. К слову о розовых тонах. В этом сезоне мягкие оттенки розового (темнее космического латте) пользуются колоссальным интересом модельеров. Лучше всего этот цвет смотрится в нарядах для свидания, внося свою лепту в создание романтического образа. Однако его можно встретить даже в стильных офисных нарядах.

3 Пастельный оттенок голубого цвета Пик спроса на ткани такого цвета пришелся на весну 2019-го, ведь голубая пастель похожа на дивное и безоблачное небо весной. Летом подобные тона не менее прекрасны. Такой оттенок будет хорош во всех вариантах: в повседневной одежде, в гардеробе для пляжа, офиса или для романтического вечера.

4 Красный цвет Красный – цвет любви и страсти. Он популярен, как и прежде. Если в разговоре о розовом и голубом цветах модельеры призывают выбирать мягкие оттенки, то с красным выбор намного шире. Вы можете выбирать бледные, яркие или даже темные тона. Богатая палитра позволяет подобрать нужный оттенок, подчеркивающий красоту кожи. Алый, коралловый, бордовый и другие оттенки помогут создать стильный лук для торжественного мероприятия с выходом в свет. Впрочем, не менее интересны красные тона и в молодежных нарядах. Однако с красным цветом следует быть осторожными, ведь многих он раздражает. Именно поэтому красный считается одним из худших образов для знакомства с родителями парня. Зато он идеально подойдет для свидания, после которого планируется страстная ночь любви. Любая женщина в красном платье становится роковой красоткой и искусительницей.

5 Телесный цвет Нюдовая палитра чаще встречается в популярном сейчас стиле сафари. Однако не менее прекрасны телесные тона и в других нарядах. Это удачный выбор, если вы ищите свежий, омолаживающий образ с женственностью и романтикой. Такой наряд будет дивно смотреться с трендовой летней обувью того же цвета. Кстати, нюдовые туфельки зрительно удлиняют ноги.

6 Радужные разводы в стиле tie dye "Все новое – это хорошо забытое старое" – вот незыблемое правило моды, которая то и дело возвращается к ретро-стилям. Популярные в 1980-ые разводы снова виднеются в модных нарядах. Английское название этого узора (tie dye) дословно переводится как «скрутить и покрасить». Это одна из технологий окрашивания тканей с разводами. Нам более знакомо слово "варенки" – еще один вариант получения разводов (без красителя) с вымачиванием ткани в кипящей воде. Особой популярностью пользуются материалы с разводами всех цветов радуги.

7 Карамельный цвет (тоффи) Немалого внимания стоит и мягкий оттенок коричневого, похожий на ириски или карамель. Несмотря на сдержанность такого цвета, он прекрасно смотрится в любых образах, будь то пиджаки, легкие платья или коктейльные наряды. Надо отметить, что лучше всего карамель смотрится на загорелой или от природы смуглой коже, гармонируя с ее цветом.

8 Сиреневый цвет Сиреневый и родственные ему оттенки (фуксина и лилового) был представлен в модных показах сезона "Весна-лето 2019". Этот необычайно нежный цвет смягчает образ, придавая ему нотку женственности. Между прочим, психологи утверждают, что людей можно расположить к себе, надев одежду сиреневых оттенков. Если вы хотите успешно пройти собеседование или собираетесь на первое свидание, то сиреневые наряды станут удачным решением.

9 Горчичный цвет Горчичный цвет на какое-то время утратил былую популярность. К счастью, дизайнеры снова вспомнили о нем. Огромный плюс в том, что цвет горчицы прекрасно гармонирует с другими цветами, благодаря чему можно создавать стильные цветовые комбинации. Особенно интересно смотрятся наряды с горчичными и фиолетовыми гаммами. Впрочем, монотонные образы тоже привлекают внимание.