Мода 2019: 10 самых популярных цветов летнего сезона

Белый цвет.
Белый цвет сохраняет за собой бессменное лидерство в летнем гардеробе. Причина кроется не только в красоте этого цвета, но и в практичном аспекте. Дело в том, что белые ткани отражают солнечные лучи, в то время как темные (и особенно – черные) материалы их притягивают и генерируют. Иными словами, в светлой одежде летом не так жарко. Вот почему в солнечных странах так любят белые вещи. Помните, как великий комбинатор Остап описывал жителей Рио-де-Жанейро? Все они поголовно, по его мнению, гуляют по улицам в белых штанах. Вовсе не обязательно ограничивать свой выбор исключительно белоснежными тканями, ведь у белого есть приятные глазу оттенки. Например, истинно королевский цвет слоновой кости, кремовый, или новый оттенок с интересным названием "космический латте". Это кремово-белый цвет с едва уловимой ноткой розового. Именно такой цвет, по мнению ученых, у самой вселенной.
Пастельный оттенок розового цвета.
К слову о розовых тонах. В этом сезоне мягкие оттенки розового (темнее космического латте) пользуются колоссальным интересом модельеров. Лучше всего этот цвет смотрится в нарядах для свидания, внося свою лепту в создание романтического образа. Однако его можно встретить даже в стильных офисных нарядах.
Пастельный оттенок голубого цвета
Пик спроса на ткани такого цвета пришелся на весну 2019-го, ведь голубая пастель похожа на дивное и безоблачное небо весной. Летом подобные тона не менее прекрасны. Такой оттенок будет хорош во всех вариантах: в повседневной одежде, в гардеробе для пляжа, офиса или для романтического вечера.
Красный цвет
Красный – цвет любви и страсти. Он популярен, как и прежде. Если в разговоре о розовом и голубом цветах модельеры призывают выбирать мягкие оттенки, то с красным выбор намного шире. Вы можете выбирать бледные, яркие или даже темные тона. Богатая палитра позволяет подобрать нужный оттенок, подчеркивающий красоту кожи. Алый, коралловый, бордовый и другие оттенки помогут создать стильный лук для торжественного мероприятия с выходом в свет. Впрочем, не менее интересны красные тона и в молодежных нарядах. Однако с красным цветом следует быть осторожными, ведь многих он раздражает. Именно поэтому красный считается одним из худших образов для знакомства с родителями парня. Зато он идеально подойдет для свидания, после которого планируется страстная ночь любви. Любая женщина в красном платье становится роковой красоткой и искусительницей.
Телесный цвет
Нюдовая палитра чаще встречается в популярном сейчас стиле сафари. Однако не менее прекрасны телесные тона и в других нарядах. Это удачный выбор, если вы ищите свежий, омолаживающий образ с женственностью и романтикой. Такой наряд будет дивно смотреться с трендовой летней обувью того же цвета. Кстати, нюдовые туфельки зрительно удлиняют ноги.
Радужные разводы в стиле tie dye
"Все новое – это хорошо забытое старое" – вот незыблемое правило моды, которая то и дело возвращается к ретро-стилям. Популярные в 1980-ые разводы снова виднеются в модных нарядах. Английское название этого узора (tie dye) дословно переводится как «скрутить и покрасить». Это одна из технологий окрашивания тканей с разводами. Нам более знакомо слово "варенки" – еще один вариант получения разводов (без красителя) с вымачиванием ткани в кипящей воде. Особой популярностью пользуются материалы с разводами всех цветов радуги.
Карамельный цвет (тоффи)
Немалого внимания стоит и мягкий оттенок коричневого, похожий на ириски или карамель. Несмотря на сдержанность такого цвета, он прекрасно смотрится в любых образах, будь то пиджаки, легкие платья или коктейльные наряды. Надо отметить, что лучше всего карамель смотрится на загорелой или от природы смуглой коже, гармонируя с ее цветом.
Сиреневый цвет
Сиреневый и родственные ему оттенки (фуксина и лилового) был представлен в модных показах сезона "Весна-лето 2019". Этот необычайно нежный цвет смягчает образ, придавая ему нотку женственности. Между прочим, психологи утверждают, что людей можно расположить к себе, надев одежду сиреневых оттенков. Если вы хотите успешно пройти собеседование или собираетесь на первое свидание, то сиреневые наряды станут удачным решением.
Горчичный цвет
Горчичный цвет на какое-то время утратил былую популярность. К счастью, дизайнеры снова вспомнили о нем. Огромный плюс в том, что цвет горчицы прекрасно гармонирует с другими цветами, благодаря чему можно создавать стильные цветовые комбинации. Особенно интересно смотрятся наряды с горчичными и фиолетовыми гаммами. Впрочем, монотонные образы тоже привлекают внимание.
Оливковый цвет
Темная зелень оливок прекрасно оттеняет загорелую кожу. Оливковые наряды нередко представлены в фасонах таких стилей как сафари или милитари. Хотя такие ткани на первый взгляд кажутся строгими, из них создаются великолепные наряды для свидания. Если вы ищите более праздничный вариант, отдайте предпочтение струящимся материалам с металлическим блеском. Дивно будут смотреться наряды из шелка или атласа. А вот для повседневного образа лучше выбирать мягкие ткани: лен, хлопок и так далее.