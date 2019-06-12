Скачать
Среда, 12.06.2019
Мода 2019: мужские рубашки в знойное лето (Фото)
1 / 43

Мода 2019: мужские рубашки в знойное лето (Фото)

Подборка снимков с мужскими рубашками, что будут на пике моды в этом году. В настоящем сезоне обычная рубашка считается одним из самых популярных элементов одежды. Причина в том, что дизайнеры всячески пытаются усовершенствовать модель, создавая оригинальные и стильные варианты. В коллекцию модных мужских рубашек 2019 года вошли все те же фасоны блузок, но только дизайнеры применяли новые стилистические решения, внедрили игру фактур и нестандартные прием.
Фото: pixabay.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

мода 2019, Мужские рубашки, Рубашки на лето, Стильные рубашки, Дизайн рубашки, Рубашки для мужчин.
21:39 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь