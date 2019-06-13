Прически 2019: модное окрашивание волос на лето (Фото) Одним нравятся природные цвета в одежде, макияже. Другие стремятся сделать все, чтобы выделиться в толпе. Если вы принадлежите ко второй группе, то мы рады показать радужную подборку с креативными идеями окрашивания волос