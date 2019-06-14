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Маникюр 2019: фруктовый дизайн ногтей на лето (Фото)
Окружите себя позитивом и отличным настроением в это жаркое лето. Фруктовый дизайн ногтей - один из способов создать необычное, игривое настроение, наполненное яркими красками прекрасных и запоминающих рисунков.
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