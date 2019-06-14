Маникюр 2019: фруктовый дизайн ногтей на лето (Фото) Окружите себя позитивом и отличным настроением в это жаркое лето. Фруктовый дизайн ногтей - один из способов создать необычное, игривое настроение, наполненное яркими красками прекрасных и запоминающих рисунков.