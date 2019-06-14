Прически 2019: стильные стрижки для тонких волос, придающие объем (Фото) Обладательницам тонких волос не чужда проблема выбора между комфортной, и в то же время стильной прической. Поэтому предлагаем вам интересные идеи модных стрижек, которые придадут любому образу легкого шарма. В таких случаях можно забыть о недостатке тонких волос.