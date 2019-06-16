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Маникюр 2019: красочный радужный дизайн ногтей (Фото)
Радужный маникюр - идеальное решение для лета 2019. Такой дизайн не ограничивается строгими правилами. Такой маникюр может быть выполнен в разных техниках. Можно покрыть все ногти рук разными оттенками или сделать одинаковые оттенки на каждой руке. Можно украсить ногти цветными полосками, но, если это кажется для вас слишком простым, тогда воспользуйтесь оригинальной идеей – радужный френч.
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