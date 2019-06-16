Прически 2019: стильные укладки с бархатным бантом (Фото) Банты из бархата - это идеальный аксесуар в волосы для настоящих модниц! Это однозначно дань ретро-стилю. Чтобы повторить образы Кейт Миддлтон или Николь Кидман, просто завяжите на хвосте бархатную ленту любимого цвета. Особо выигрышно смотрятся черный бант!