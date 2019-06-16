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Воскресенье, 16.06.2019
Прически 2019: стильные укладки с бархатным бантом (Фото)
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Прически 2019: стильные укладки с бархатным бантом (Фото)

Банты из бархата - это идеальный аксесуар в волосы для настоящих модниц! Это однозначно дань ретро-стилю. Чтобы повторить образы Кейт Миддлтон или Николь Кидман, просто завяжите на хвосте бархатную ленту любимого цвета. Особо выигрышно смотрятся черный бант!
Фото: Instagram
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