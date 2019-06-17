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Педикюр 2019: стильный дизайн с черным оттенком (Фото)
Красивый летний педикюр можно делать как на своих натуральных ногтях, так и на нарощенных. Летом, когда на улице тепло, педикюр особо важен. Ведь многие носят открытую обувь и каждая уважающая себя девушка обязательно следит за внешним видом своих ножек, пяток и ногтей. Как красиво смотрятся в босоножках, сандалиях женские ножки с аккуратным педикюром! Еще эффектней выглядит педикюр с оригинальными рисунками и черным лаком на ногтях, украшенных стразами, блестками и яркими акцентами.
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