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Понедельник, 17.06.2019
Педикюр 2019: стильный дизайн с черным оттенком (Фото)
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Педикюр 2019: стильный дизайн с черным оттенком (Фото)

Красивый летний педикюр можно делать как на своих натуральных ногтях, так и на нарощенных. Летом, когда на улице тепло, педикюр особо важен. Ведь многие носят открытую обувь и каждая уважающая себя девушка обязательно следит за внешним видом своих ножек, пяток и ногтей. Как красиво смотрятся в босоножках, сандалиях женские ножки с аккуратным педикюром! Еще эффектней выглядит педикюр с оригинальными рисунками и черным лаком на ногтях, украшенных стразами, блестками и яркими акцентами.
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