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Понедельник, 17.06.2019
Жан-Поль Готье: необычные факты из жизни легендарного модельера
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Жан-Поль Готье: необычные факты из жизни легендарного модельера

Жан-Поль Готье - гениальный скандалист, чье творчество определило моду великого и ужасного последнего десятилетия XX века. Он черпал вдохновение в образах великих женщин, создавал костюмы для концертных туров Мадонны, одевал мужчин в платья и первым вывел на подиум моделей самых немодельных параметров…
kulturologia.ru
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17:23 Сегодня Телеграф
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