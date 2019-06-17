Жан-Поль Готье: необычные факты из жизни легендарного модельера

Жан-Поль Готье - гениальный скандалист, чье творчество определило моду великого и ужасного последнего десятилетия XX века. Он черпал вдохновение в образах великих женщин, создавал костюмы для концертных туров Мадонны, одевал мужчин в платья и первым вывел на подиум моделей самых немодельных параметров…