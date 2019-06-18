Прически 2019: лучшие мужские стрижки для лета (Фото) Это лето нас будет радовать новыми трендами мужских стрижек. Без разницы, каким образом вы будете создавать свой каждодневный стиль. Модная стрижка подчеркнет любой аспект вашей личности. Смотрите подборку основных тенденций мужских стрижек.