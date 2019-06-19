Прически 2019: набирающие популярность короткие стрижки (Фото)

Короткие стрижки продолжают набирать популярности. Летний сезон — это идеальное время, чтобы поэкспериментировать с пикси (применяют филировку) или гарсон. Короткие стрижки, где главный акцент сделан на асимметрию, считаются самыми стильными. Асимметрия является главным ключом к гармоничному образу.