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Прически 2019: набирающие популярность короткие стрижки (Фото)
Короткие стрижки продолжают набирать популярности. Летний сезон — это идеальное время, чтобы поэкспериментировать с пикси (применяют филировку) или гарсон. Короткие стрижки, где главный акцент сделан на асимметрию, считаются самыми стильными. Асимметрия является главным ключом к гармоничному образу.
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