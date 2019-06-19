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Среда, 19.06.2019
Прически 2019: набирающие популярность короткие стрижки (Фото)
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Прически 2019: набирающие популярность короткие стрижки (Фото)

Короткие стрижки продолжают набирать популярности. Летний сезон — это идеальное время, чтобы поэкспериментировать с пикси (применяют филировку) или гарсон. Короткие стрижки, где главный акцент сделан на асимметрию, считаются самыми стильными. Асимметрия является главным ключом к гармоничному образу.
Фото: pixabay.com
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Прически, Укладка, Стрижки, Короткие стрижки, лето 2019.
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