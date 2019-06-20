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Четверг, 20.06.2019
Маникюр 2019: яркий летний нейл-арт с геометрическим орнаментом (Фото)
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Маникюр 2019: яркий летний нейл-арт с геометрическим орнаментом (Фото)

В 2019 году по-прежнему будет актуален дизайн в стиле минимализма: тонкие полоски, расположенные в хаотичном порядке, рисунок из небольших прямоугольников и квадратов и другие варианты. Предлагаем Вашему вниманию самые яркие и стильные идеи геометрического нейл-арта.
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