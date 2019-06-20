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Прически 2019: стильные укладки для волос средней длины (Фото)
Именно для этой длины существует неимоверное количество различных очень красивых разновидностей причесок, праздничных и повседневных. Повседневные прически для средних волос основная масса женщин выполняет самостоятельно, поэтому они должны быть просты в укладке и быстры в исполнении.
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