Прически 2019: стильные укладки для волос средней длины (Фото) Именно для этой длины существует неимоверное количество различных очень красивых разновидностей причесок, праздничных и повседневных. Повседневные прически для средних волос основная масса женщин выполняет самостоятельно, поэтому они должны быть просты в укладке и быстры в исполнении.