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Четверг, 20.06.2019
Прически 2019: стильные укладки для волос средней длины (Фото)
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Прически 2019: стильные укладки для волос средней длины (Фото)

Именно для этой длины существует неимоверное количество различных очень красивых разновидностей причесок, праздничных и повседневных. Повседневные прически для средних волос основная масса женщин выполняет самостоятельно, поэтому они должны быть просты в укладке и быстры в исполнении.
Фото: pixabay
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