Маникюр 2019: вкусная мороженка и пироженка на ноготках (Фото) Летом хочется чего-то яркого, креативного, и в тенденциях рисунков тоже появляются оригинальные варианты. Звезды, фрукты и яркие полоски вносят в ноготки непревзойденную яркость. Маникюр с мороженым, которое является сладким лакомством лета, станет неординарной изюминкой образа. Нейл-арт можно приукрасить и другим вариантом сладкого десерта, и создать дизайн ногтей с мороженым и пирожным. В таких рисунках можно сочетать невероятную палитру цветов и делать нейл-арт намного веселее.