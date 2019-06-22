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Суббота, 22.06.2019
Вне моды и времени: вещи, которые будут актуальными всегда
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Вне моды и времени: вещи, которые будут актуальными всегда

На самом деле, все предельно просто. Женщина всегда будет выглядеть красиво, изысканно и стильно, если в ее шкафу находятся базовые вещи, которые всегда в тренде. Подобную одежду можно носить 5, 10, 15 лет, и все равно она будет актуальной. Кроме того, такие вещи подходят дамам любого возраста, вне зависимости от того 20 им лет или 40. А теперь давайте подробнее рассмотрим одежду, обувь и аксессуары, которые никогда не выйдут из моды и станут отличной основой для базового гардероба.
omode.info
Фото: pixabay.com
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