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Воскресенье, 23.06.2019
Прически 2019: крутые укладки для кудрявых волос (Фото)
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Прически 2019: крутые укладки для кудрявых волос (Фото)

Счастливые обладательницы кудрявых волос чаще всего сталкиваются с проблемой правильного ухода и красивых укладок. Многие обладательницы кудрей считают, что сделать с их волосами ничего нельзя. И носят одну и ту же стрижку с укладкой практически всю жизнь. Смотри, какие чудесные прически можно сделать на кудрявые волосы!
Фото: pixabay
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