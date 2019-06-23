Прически 2019: крутые укладки для кудрявых волос (Фото) Счастливые обладательницы кудрявых волос чаще всего сталкиваются с проблемой правильного ухода и красивых укладок. Многие обладательницы кудрей считают, что сделать с их волосами ничего нельзя. И носят одну и ту же стрижку с укладкой практически всю жизнь. Смотри, какие чудесные прически можно сделать на кудрявые волосы!