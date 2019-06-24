Актуальные тренды: с чем носить нюдовые туфли Обувь телесного цвета покорила мир современной моды. Кинозвезды, модели и даже представительницы королевского рода щеголяют перед камерами в шикарных фасонах ультрастильных туфелек. Среди разнообразных модных фасонов лета 2019-го особое внимание привлекают восхитительные модели в нюдовом цвете. У телесной обуви множество достоинств: - она подходит к нарядам разных цветов и стилей; - приятный цвет не раздражает глаз; - телесные оттенки зрительно удлиняют ноги.