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Понедельник, 24.06.2019
Актуальные тренды: с чем носить нюдовые туфли
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Актуальные тренды: с чем носить нюдовые туфли

Обувь телесного цвета покорила мир современной моды. Кинозвезды, модели и даже представительницы королевского рода щеголяют перед камерами в шикарных фасонах ультрастильных туфелек. Среди разнообразных модных фасонов лета 2019-го особое внимание привлекают восхитительные модели в нюдовом цвете. У телесной обуви множество достоинств: - она подходит к нарядам разных цветов и стилей; - приятный цвет не раздражает глаз; - телесные оттенки зрительно удлиняют ноги.
miridei.com
Фото: miridei.com
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Одежда, Стиль, Туфли, Наряд, Тренды, Лодочки, мода 2019, Нюдовые туфли.
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