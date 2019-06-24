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Понедельник, 24.06.2019
Прически 2019: красивые укладки на свадьбу (Фото)
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Прически 2019: красивые укладки на свадьбу (Фото)

Выбрать свадебную прическу невесте обычно нелегко, благодаря разнообразию возможных вариантов. Прическа должна быть красивой, гармонично вписываться в образ, а также быть удобной и надежной, ведь невесте весь день нужно быть на высоте и не волноваться о состоянии укладки. Мы подобрали для вас лучшие варианты свадебных причесок!
Фото: pixabay
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