Маникюр 2019: новые тенденции модного принта на лето (Фото) Каждая девушка стремится быть стильной и красивой. Именно модный маникюр поможет всегда быть в тренде. Но в выборе принта главное не ошибиться с конкретным рисунком, который бы подходил к основному оттенку образа. Предлагаем вам подборку самых популярных принтов на летний маникюр.