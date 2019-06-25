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Вторник, 25.06.2019
Маникюр 2019: новые тенденции модного принта на лето (Фото)
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Маникюр 2019: новые тенденции модного принта на лето (Фото)

Каждая девушка стремится быть стильной и красивой. Именно модный маникюр поможет всегда быть в тренде. Но в выборе принта главное не ошибиться с конкретным рисунком, который бы подходил к основному оттенку образа. Предлагаем вам подборку самых популярных принтов на летний маникюр.
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