Скачать
Вторник, 25.06.2019
Украина заблокировала автоматическое назначение Слуцкого вице-президентом ПАСЕ
Украина заблокировала автоматическое назначение Слуцкого вице-президентом ПАСЕ
Климкин: Приостановление участия в ПАСЕ - вполне логичный шаг
Климкин: Приостановление участия в ПАСЕ - вполне логичный шаг
Владимир Кличко едва не погиб из-за пожара на яхте
Владимир Кличко едва не погиб из-за пожара на яхте
Меган Маркл и принц Гарри перебрались в собственную резиденцию
Меган Маркл и принц Гарри перебрались в собственную резиденцию

Мужская мода 2019: классические тенденции летних костюмов

Смотрите фото (8)
Мужская мода 2019: классические тенденции летних костюмов
15:35 Сегодня Телеграф metrosexual.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Стильный и подходящий случаю костюм - незаменимый элемент гардероба, поэтому его нужно выбрать согласно своим пожеланиям и модным тенденциям.

  • 1

    Широкие брюки - возвращаемся к классике и моде 70-ых

    Зауженные к низу брюки постепенно уходят из коллекций, поэтому модные тенденции мужской моды 2019 пополнились прямыми и широкими брюками.

    Зауженные джинсы дизайн предлагают оставить для повседневного стиля, возвращая на подиумы и в коллекции классику.

  • 2

    Смелые линии - клетка и полоски в модных костюмах 2019 года

    Тенденции мужской моды пополнил еще один несомненный тренд - небрежность линий. Крупная клетка в сочетании с использованием сочетающихся оттенков приходит на смену чересчур строгим однотонным костюмам.

    Дизайнеры смогли внести свежесть в деловой стиль, разбавив его смелыми, но при этом все еще достаточно строгими решениями, и клетка пришлась как нельзя кстати.

  • 3

    Не только рубашки - выбираем водолазки и свитера под пиджак

    В тенденциях мужской моды осенью-зимой 2019 главными фаворитом станут водолазки и теплые свитера с высоким воротником, которые закрывают горло. Именно их дизайнеры предлагают носить под костюм вместо рубашек.

    Разумеется, для важных деловых встреч или серьезных мероприятий стоит выбрать рубашку и галстук, но вот офисная повседневная мода однозначно перестраивается на водолазки/свитера под горло.

  • 4

    Модные фасоны 2019 года

    В этом году в моде будут как однобортные, так и, естественно, двубортные модели. Дизайнеры представили в своих коллекциях немало моделей на 1 и 2 пуговицах.

    Первый вариант имеет очень четко очерченную талию и линию плеч, а то время, как второй обеспечивают большую свободу движений.

    Двубортные пиджаки лучше оставить для серьезных встреч и переговоров, понимая это, дизайнеры выпустили строгие деловые костюмы с 2 бортами, без рисунков и универсальных цветов - черного, серого, темно-синего. Хотя некоторые коллекции не обошлись и без экстравагантных решений для такого фасона.

  • 5

    Какие костюмы предлагают известные дизайнеры? Берем на заметку

    Коллекции от Boglioli пестрят костюмами ретро-стиля - вельвет, велюр, твид, различные оттенки коричневого - от рыжего до темно-шоколадного теперь на пике популярности. Вместо строгих рубашек и галстуков - водолазки и свитера с высоким горлом.

    Не забыли дизайнеры и про интересные фактуры, а также про различные оттенки коричневого в мужских костюмах по моде, фото наглядно иллюстрируют этот факт.

  • 6

    Мужские костюмы Canali также не отходят от современных тенденций, презентуя в своих коллекциях двойки коричневого цвета, а также костюмы клюквенного, бордового цветов, оттенка марсалы. Немало представлено и классических серых и черных костюмов, строгость которых разбавляется клеткой, а также яркими рубашками и водолазками.

  • 7

    Бренд Tom Ford делает ставку на строгие деловые костюмы, поэтому в их коллекциях превалируют модели черного и серого цветов, в различных оттенках и фасонах. Некоторые модели украшены так популярной в этом году клеткой, полоской другими фактурными рисунками.

Стрижки 2019: модные и стильные укладки для мужчин (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (8)

Все по теме:

мода 2019, Мужская мода 2019, Мужские костюмы, Костюмы для мужчин, Летние костюмы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гройсман выступает за еще одни досрочные выборы в Раду
02 Королевские запреты: Кейт Миддлтон не сможет путешествовать с мужем Уильямом и сыном Джорджем
03 В УЦОКО сообщили, где в Украине лучше всего сдали ВНО
04 Премьеры Франции и России обсудили Украину
05 Гороскоп на сегодня, 25 июня 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский: Разочарован решением ПАСЕ возобновить полномочия РФ
Зеленский разочарован решением ПАСЕ
В Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек
В Украине выведут из обращения монеты 1, 2 и 5 копеек
Фирташ решением суда Австрии будет экстрадирован в США
Фирташ решением суда Австрии будет экстрадирован в США
Какая стоимость продуктов по состоянию на 25 июня 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 25 июня 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь