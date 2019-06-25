Мужская мода 2019: классические тенденции летних костюмов

1 Широкие брюки - возвращаемся к классике и моде 70-ых Зауженные к низу брюки постепенно уходят из коллекций, поэтому модные тенденции мужской моды 2019 пополнились прямыми и широкими брюками. Зауженные джинсы дизайн предлагают оставить для повседневного стиля, возвращая на подиумы и в коллекции классику.

2 Смелые линии - клетка и полоски в модных костюмах 2019 года Тенденции мужской моды пополнил еще один несомненный тренд - небрежность линий. Крупная клетка в сочетании с использованием сочетающихся оттенков приходит на смену чересчур строгим однотонным костюмам. Дизайнеры смогли внести свежесть в деловой стиль, разбавив его смелыми, но при этом все еще достаточно строгими решениями, и клетка пришлась как нельзя кстати.

3 Не только рубашки - выбираем водолазки и свитера под пиджак В тенденциях мужской моды осенью-зимой 2019 главными фаворитом станут водолазки и теплые свитера с высоким воротником, которые закрывают горло. Именно их дизайнеры предлагают носить под костюм вместо рубашек. Разумеется, для важных деловых встреч или серьезных мероприятий стоит выбрать рубашку и галстук, но вот офисная повседневная мода однозначно перестраивается на водолазки/свитера под горло.

4 Модные фасоны 2019 года В этом году в моде будут как однобортные, так и, естественно, двубортные модели. Дизайнеры представили в своих коллекциях немало моделей на 1 и 2 пуговицах. Первый вариант имеет очень четко очерченную талию и линию плеч, а то время, как второй обеспечивают большую свободу движений. Двубортные пиджаки лучше оставить для серьезных встреч и переговоров, понимая это, дизайнеры выпустили строгие деловые костюмы с 2 бортами, без рисунков и универсальных цветов - черного, серого, темно-синего. Хотя некоторые коллекции не обошлись и без экстравагантных решений для такого фасона.

5 Какие костюмы предлагают известные дизайнеры? Берем на заметку Коллекции от Boglioli пестрят костюмами ретро-стиля - вельвет, велюр, твид, различные оттенки коричневого - от рыжего до темно-шоколадного теперь на пике популярности. Вместо строгих рубашек и галстуков - водолазки и свитера с высоким горлом. Не забыли дизайнеры и про интересные фактуры, а также про различные оттенки коричневого в мужских костюмах по моде, фото наглядно иллюстрируют этот факт.

6 Мужские костюмы Canali также не отходят от современных тенденций, презентуя в своих коллекциях двойки коричневого цвета, а также костюмы клюквенного, бордового цветов, оттенка марсалы. Немало представлено и классических серых и черных костюмов, строгость которых разбавляется клеткой, а также яркими рубашками и водолазками.