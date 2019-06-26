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Среда, 26.06.2019
Маникюр 2019: "вкусный" фруктовый дизайн ноготков на лето для ярких дам (Фото)
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Маникюр 2019: "вкусный" фруктовый дизайн ноготков на лето для ярких дам (Фото)

В теплые летние дни так хочется чего-нибудь яркого и сочного, поэтому отличной идей будет маникюр с фруктовым принтом. Сегодня доступен большой выбор вариантов фруктового маникюра. А вот какой фрукт будет изображен на ваших ноготках, зависит только от вашего выбора. Даже в серую прохладную погоду маникюр с изображением ярких фруктов придаст вашему образу летнее, позитивное и яркое настроение.
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