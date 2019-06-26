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Педикюр 2019: идеи фруктового дизайна (Фото)
Киви, арбуз, яблоко, апельсин – все это может найти отображение на твоих ногтях. Такие узоры уж точно поднимут настроение даже в дождливые дни.
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