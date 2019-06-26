Прически 2019: идеи свадебных укладок, которые подойдут и невесте, и гостьям (Фото)

Прическа - одна из важнейших составляющих свадебного образа. Поэтому очень важно выбрать соответствующую прическу для вашего образа, будь вы невеста или гостья на свадьбе. Если вы уже выбрали платье и туфли, то пришло время подобрать шикарную прическу.