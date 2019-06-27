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Четверг, 27.06.2019
Педикюр 2019: модный дизайн омбре (Фото)
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Педикюр 2019: модный дизайн омбре (Фото)

Градиентный педикюр по своей популярности не отстает от французского, не смотря на то, что это новое веянье в nail-индустрии. Такой педикюр еще часто называется омбре. Его суть в смешении цветов, путем градиентного перехода. Омбре можно делать используя как яркие, так и нюдовые оттенки. Конечно, смешивая нюдовые оттенки, переход не будет так ярко выражен, но это ни сколько не уменьшит шарм этой техники. Градиентный переход можно использовать как на всех пальчиках, так и только на большом.
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Мода, Педикюр, Омбре, Градиент, Идеи педикюра, Градиентный педикюр, Педикюр омбре.
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