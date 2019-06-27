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Четверг, 27.06.2019
Вкусные сумочки голландского дизайнера, которые так и хочется съесть (Фото)
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Вкусные сумочки голландского дизайнера, которые так и хочется съесть (Фото)

Кто-то пишет удивительные картины, кто-то танцует, вяжет, шьет, сочиняет трогательные стихи, кто-то поет ангельским голосом, но есть и те, кто выбрали совершенно другой, ни похожий на другие вид искусства. Речь идет о создании уникальных сумок в виде еды, которые так и хочется съесть. Лучшие работы голландского дизайнера под псевдонимом Rommy de Bommy представлены далее. Осторожно, вызывают дикий аппетит!
Фото: bigpicture.ru
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Мода, Сумки, Дизайнер, Rommy de Bommy, Голландский дизайнер.
16:07 Сегодня Телеграф
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