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Пятница, 28.06.2019
Педикюр 2019: яркий дизайн с декоративными стразами (Фото)
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Педикюр 2019: яркий дизайн с декоративными стразами (Фото)

Самые экстравагантные и летние вариации ногтевой эстетики. В 2019 году такой декор ногтей на ваших ножках станет красивым дополнением к общему образу. В нашей подборке представлен широкий ассортимент оригинальных идей, которые подойдут любой прихотливой красавице.
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