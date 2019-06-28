Педикюр 2019: яркий дизайн с декоративными стразами (Фото) Самые экстравагантные и летние вариации ногтевой эстетики. В 2019 году такой декор ногтей на ваших ножках станет красивым дополнением к общему образу. В нашей подборке представлен широкий ассортимент оригинальных идей, которые подойдут любой прихотливой красавице.