Педикюр 2019: оригинальные тенденции летнего дизайна (Фото)

Красивые летний маникюр уже давно не считается какой то роскошью. Он также обязателен, как и ухоженные волосы с укладкой и любая другая деталь женского облика. Открытость обуви предполагает аккуратный и стильный летний дизайн современного маникюра.